Calolziocorte… con il caldo arriva anche la Notte Bianca

Sabato 8 giugno dalle 20 la Notte Bianca: musica, divertimento per tutti e buona cucina

Torna l’appuntamento che attira a Calolzio migliaia di persone: “Un bel biglietto da visita per la città”

LECCO – E’ sabato 8 giugno la data da cerchiare in rosso sul calendario, a Calolziocorte torna la Notte Bianca.

Oggi pomeriggio, martedì, nella sede calolziese di Confcommercio, la presidente Cristina Valsecchi ha presentato l’evento.

“Oltre a Confcommercio Lecco, possiamo contare sull’appoggio di Confartigianato e Confesercenti, tre associazioni di categorie che lavorano in sinergia per far vivere la città – ha detto Valsecchi -. Un grazie alle sessantina di volontari impegnati nel regolare la viabilità e nell’allestimento della festa. Grazie in particolare all’Associazione Carabinieri in Congedo, all’Centro Coordinamento Radio Soccorso e alla Polizia Locale di Calolziocorte“.

Curato nei particolari anche l’aspetto sicurezza: “Le strade saranno chiuse dalle 19 alle 2 (la Notte Bianca inizierà alle 20 e terminerà all’1). Un ringraziamento va all’autotrasporti Panzeri che, come vogliono le prescrizioni della Prefettura, ci ha fornito i camion per poter chiudere le strade”.

Una settantina i negozi aderenti, in linea con i numeri degli altri anni, sarà chiuso il centro di Calolziocorte tra piazza Vittorio Veneto, corso Dante e via Galli. Sarà possibile parcheggiare all’ex piazza del mercato: “Quest’anno avremo la novità della navetta gratuita che girerà tra corso Dante, via Mazzini, il lungolago De Gasperi, via Padri Serviti e corso Europa per raccogliere le persone che parcheggiano in zona Lavello e consentire di muoversi più agevolmente.

“La Notte Bianca è un appuntamento ormai consolidato e sarebbe un peccato lasciarselo scappare. Dove possibile, è importante che le associazioni di categoria facciano squadra – ha detto Davide Riva, vice presidente vicario di Confartigianato -. Un grazie a Cristina Valsecchi che si impegna in un evento che può essere un valido volano per il bene degli operatori economici del territorio”.

Tante le novità, a partire dalla possibilità per i ragazzi di provare la pesca sportiva, in zona stazione, grazie alla Fipsas provinciale di Lecco. Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto interamente in beneficenza. Sempre in stazione ci sarà una esposizione di auto da rally. In via Galli, invece, verranno allestiti i mercatini della Pro Loco, mentre nel giardino di Villa de Ponti ci sarà l’esibizione del coro Calauce. E poi, pole dance, balli latino americani, bolle di sapone, gonfiabili e tanto altro.

Il tutto sarà condito dal consueto itinerario enogastronomico che vedrà la presenza della Top Chef Cinzia Fumagalli, una habitué della Notte Bianca.

Insomma, una Notte Bianca tutta scoprire: “Mi raccomando, non mancate, ci sarà da divertirsi”.

NOTTE BIANCA – MAPPA E ATTRAZIONI