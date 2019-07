Calolziocorte. Discarica ex Sali di Bario, a breve le analisi

Nel giro di un paio settimane verranno effettuati i rilievi

In base ai risultati il comune potrà decidere come intervenire sulla discarica

CALOLZIOCORTE – Al momento è stata effettuata la pulizia dell’area, quindi sono stati eseguiti i primi rilievi (i risultati andranno comparati con i rilievi fatti in precedenza) e poi è stata individuata la società che, a breve, dovrà effettuare le analisi.

Il vice sindaco Aldo Valsecchi ha fatto il punto, nella commissione di venerdì scorso, sullo situazione della discarica ex Sali di Bario. Sono due le discariche presenti sull’area accanto a viale De Gasperi: una “discarica vecchia” di competenza del comune e una “discarica nuova” in capo alla Provincia.

Con i risultati delle analisi il comune avrà in mano tutti gli strumenti necessari per effettuare le valutazioni del caso e capire come intervenire sulla discarica di propria competenza.