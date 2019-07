Calolziocorte. GiochiAmo in piazza, successo per la prima delle due serate

GiochiAmo in piazza, tanto divertimento per la prima delle due serate

Stasera gran finale per l’appuntamento organizzato da Confcommercio Lecco con le parrocchie

CALOLZIOCORTE – Cinque squadre, cinquanta concorrenti impegnati in prove di forza, abilità, intelligenza e tanto tanto divertimento.

Buona la prima per “GiochiAmo in piazza”, due serate di giochi organizzate nell’ambito del Maggio Calolziese da Confcommercio Lecco in collaborazione con le Parrocchie e con il patrocinio del comune.

Piazza Vittorio Veneto si è trasformata in un grande parco giochi dove grandi e piccini hanno potuto mettersi alla prova davanti a una bella cornice di pubblico.

Ogni prova, ovviamente, assegnava dei punti e al termine della seconda serata in programma oggi, giovedì, saranno eletti i vincitori delle sfide.

Al di là delle gare, però, a vincere sono stati il divertimento e l’allegria con i ragazzi dei vari oratori della città che hanno giocato assieme agli animatori, agli adulti e al pubblico.

Stasera, appuntamento sempre alle 20.30, il divertimento continuerà con la seconda e ultima serata… le risate sono garantite!