Calolziocorte. Grande successo per la seconda edizione del Care Job Day

Oltre 100 partecipanti e 17 realtà del territorio unite per promuovere il lavoro di cura a Lecco

“Le professioni legate alla cura saranno centrali nei prossimi vent’anni”

CALOLZIOCORTE – Grande successo di partecipazione per la seconda edizione del Care Job Day, la giornata dedicata al lavoro di cura organizzata dalla Provincia di Lecco. Nella mattinata di martedì 16 settembre, oltre 100 persone si sono incontrate al Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte, confrontandosi con 17 realtà locali attive nel settore dei servizi di cura.

Hanno partecipato rappresentanti di numerose realtà del territorio, tra cui: Associazione La Nostra Famiglia, Casa dei Ragazzi IAMA Onlus, Consorzio Consolida, Cooperativa Duemani, Cooperativa L’Arcobaleno, Cooperativa La Vecchia Quercia, Cooperativa Sineresi, Enaip Lombardia, Energheia Impresa Sociale, Fondazione Casa Madonna della Fiducia, Fondazione Luigi Clerici, Fondazione Sacra Famiglia, Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, RSA Borsieri Sacra Famiglia, RSA Casa Sant’Antonio, Sportello Assistenti Familiari e Uneba Lombardia.

Hanno partecipato inoltre gli operatori dei Centri per l’Impiego di Lecco e Merate, del Collocamento Mirato e del Centro Risorse Donne.

Il Care Job Day si è aperto con i saluti istituzionali di Roberto Monteleone, Presidente della Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello, del Sindaco di Calolziocorte Marzo Ghezzi e del Consigliere provinciale delegato al Centro per l’Impiego, Antonio Leonardo Pasquini.

Il momento formativo “Riconoscere, raccontare, valorizzare: le competenze nel lavoro di cura”, a cura degli operatori del Centro per l’Impiego – Servizio Centro Risorse Donne della Provincia di Lecco, ha suscitato grande interesse e partecipazione.

A seguire, i rappresentanti di Enaip Lombardia, Fondazione Luigi Clerici ed Energheia Impresa Sociale hanno presentato le principali caratteristiche dei percorsi formativi ufficiali per accedere alle professioni nel settore dei lavori di cura.

L’iniziativa fa parte del programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

I prossimi appuntamenti sono il Job Day Pubblica Amministrazione, in programma lunedì 22 settembre, e il Job Day Retail, previsto per venerdì 26 settembre, entrambi organizzati a Lecco.

“L’incontro tra domanda e offerta di lavoro è fondamentale in un settore in cui il valore della persona e delle relazioni umane rappresenta un elemento distintivo – commentano la Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e il Consigliere provinciale delegato al Centro per l’Impiego, Antonio Leonardo Pasquini – Le professioni legate alla cura saranno centrali nei prossimi vent’anni, soprattutto alla luce dell’andamento demografico del nostro Paese. Si tratta di un lavoro impegnativo e gravoso, ma capace di offrire grandi soddisfazioni e gratificazioni”.

“Anche questa volta, la Provincia di Lecco conferma la sua presenza capillare sul territorio, impegnandosi a incontrare e ascoltare le diverse realtà lavorative. In particolare, le professioni della cura rivestono un ruolo cruciale in un momento di forte difficoltà nel reperire personale qualificato” concludono Hofmann e Pasquini.