Calolziocorte. Grande successo per la taragnata degli Alpini

In 300 in località La Cà per la taragnata solidale

Domenica 13 ottobre nuovo appuntamento con la castagnata

CALOLZIOCORTE – Un grande successo per la taragnata degli Alpini di Calolziocorte. Circa 300 persone, domenica, sono passate dalla sede delle penne nere in località La Ca’ per assaggiare la polenta e altre specialità del territorio.

“Siamo molto soddisfatti di come è andata – ha detto il vice capogruppo Valentino Mainetti -. La taragna è andata letteralmente a ruba ed è stata una bella giornata. Come al solito il ricavato verrà devoluto in beneficenza”.

Dopo la taragnata gli Alpini hanno già pronto un nuovo appuntamento: “Durante la giornata di domenica 13 ottobre saremo al Lavello per una castagnata sempre a scopo benefico. Gli appuntamenti, però, non si fermano qui”.