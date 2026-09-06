Calolziocorte. Grande successo per l’anteprima del Medfest Lombardia al Lavello

Interventi e visite guidate curati da Laura Valsecchi, Patrizia Bianchi e Fabio Bonaiti
Prossimo evento in programma alle ore 21 nel chiostro del Convento dei Cappuccini di Pescarenico
CALOLZIOCORTE – Si apre con un grande successo di pubblico al Monastero del Lavello di Calolziocorte la quinta edizione di Medfest Lombardia. Moltissimi i partecipanti a questo primo appuntamento all’insegna del Medioevo, pensato come un’occasione per i visitatori di trascorrere un pomeriggio in un luogo naturalmente vocato a far vivere questa esperienza.
La visita guidata ai diversi ambienti della struttura – impreziosita dalla presenza di Laura Valsecchi e Patrizia Bianchi e dagli interventi di Fabio Bonaiti – e la rievocazione storica organizzata da Brianza Medievale hanno fatto da sfondo alla performance teatrale dell’attrice Ancilla Oggioni e al concerto dell’Ensemble Alnus Lyra. Nella splendida chiesa del monastero si è inoltre tenuto il concerto dell’Ensemble Vocale Antiqua Laus.
Il Medfest non si ferma qui: il prossimo appuntamento è per venerdì prossimo alle ore 21 nel suggestivo chiostro del Convento dei Cappuccini di Pescarenico, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale “Lu Santo Jullare Francesco“, scritto da Dario Fo e Franca Rame, con la partecipazione dell’attore Mario Pirovano.
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