Calolziocorte. Il 2 giugno torna la sfilata di moda

Appuntamento alle 20.30 in piazza Vittorio Veneto

“L’ultima edizione è stata quella del 2019. Ci aspettiamo una grande serata!”

CALOLZIOCORTE – Torna a Calolzio per la sesta edizione la sfilata di moda organizzata da Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino. L’appuntamento è in programma lunedì 2 giugno in piazza Vittorio Veneto a Calolzio, a partire dalle ore 20.30: in caso di maltempo la sfilata si terrà al Dancing Lavello (con ingresso gratuito).

Molto soddisfatta la presidente di Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino, Cristina

Valsecchi: “Siamo davvero entusiasti di riproporre la sfilata: l’ultima edizione è stata quella del 2019. Ci aspettiamo una grande serata! Con questa manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Calolziocorte, si coniugano moda, bellezza e spettacolo: siamo certi che la gente apprezzerà e accorrerà numerosa”. E aggiunge: “Durante la serata ci saranno anche alcune sorprese riservate ai presenti. Ringrazio le attività che hanno aderito, sia quelle di Calolzio che quelle dei Comuni vicini. E ringrazio i dieci sponsor che hanno voluto sostenere questa bella iniziativa che porta benefici al territorio calolziese”.

Sono otto i commercianti che andranno a proporre i loro articoli e accessori durante la sfilata del 2 giugno: Glamour di Calolzio, La Botteguccia di Barbara di Valgreghentino, Sergent Major di Lecco, Carminati Sabrina di Lecco, Centro Ottico Iuroptic di Calolzio, Rossella Altilia Parrucchiera di Olginate, Sottosopra Lunghi Cristina di Lecco, Bottega dell’occhiale di Calolzio.

La sfilata, che sarà presentata da Marina Riva e Cristina Valsecchi, vedrà salire in passerella 10 modelle professioniste e 3 uomini, riportando così questo evento tanto atteso nella piazza principale del Comune di Calolzio.