Calolziocorte. Il 22 assemblea per il gruppo Aido Piero Villa

Il gruppo verso il 45° anniversario di fondazione

Durante l’assemblea verrà eletto il nuovo direttivo

CALOLZIOCORTE – Assemblea per il gruppo Aido Piero Villa di Calolziocorte in programma sabato 22 febbraio alle 16.30 presso il salone dei Volontari del Soccorso (via Mazzini). Quest’anno l’assemblea è elettiva e il gruppo si prepara per gli eventi del 2020: anno dei festeggiamenti del 45° anniversario di fondazione.

Il Gruppo Aido di Calolziocorte conta mille iscritti ed è l’associazione di volontariato calolziese con il maggior numero di soci, tutti con la caratteristica comune di essere residenti nel comune. Nonostante l’elevato numero di iscritti l’associazione ha bisogno di nuove forze per poter continuare e realizzare le proprie attività.

Le iniziative messe in campo nel 2019

Interventi nelle scuole secondarie “Alessandro Manzoni”, “Caterina Cittadini” e “Lorenzo Rota” di Calolziocorte;

XXVI edizione di “Aido in Festa”, svoltasi il 27 e 28 aprile e il 3, 4 e 5 maggio 2019, con il teatro messo in scena, presso il salone dell’istituto “Caterina Cittadini” dalla compagnia “Teatro e Tremore”, Associazione Parkinsoniana sez. di Bergamo, dal titolo Trianon, di sabato 27 aprile, la camminata del 28 aprile: “4 passi per la vita”, in collaborazione con i Volontari del Soccorso, la serata formativa e di sensibilizzazione di venerdì 3 maggio e la tradizionale offerta delle rose al termine delle Sante Messe di sabato 4 maggio e domenica 5 maggio 2019;

“Giornata Nazionale” di formazione e autofinanziamento dell’Aido giunta alla XVII edizione svoltasi il 28 e 29 settembre 2019, con l’offerta degli anthurium in piazza e sui sagrati delle chiese calolziesi;

Offerta dei panettoni e pandori Telethon, in collaborazione con Avis, Volontari del Soccorso e Gruppo Alpini di Calolziocorte;

Sante Messe del mese di maggio a ricordo delle Vittime della Strada in collaborazione con l’Associazione famigliari vittime della strada;

Trofeo Avis Lecco del 29 settembre. Una corsa campestre competitiva a squadre che si è svolta presso il parco di Villa Gomes, dove i 4 concorrenti Aido si sono alternati regolarmente ogni 5 giri, correndo complessivamente per 180 minuti.

“Abbiamo poi raggiunto nel corso dell’anno tutti i nostri iscritti con i due numeri del periodico d’informazione, realizzato in collaborazione con Avis di Calolziocorte, nostra spalla di sostegno, nella duplice presentazione AidoInforma/AvisNews – ha detto il presidente Giuseppe Bosisio -. Il 2020 è l’anno celebrativo del 45° anniversario di fondazione del gruppo, i cui festeggiamenti si terranno in occasione della XXVII ‘Aido in Festa’, in calendario per il 22,23 e 24 maggio, giornate e serate rispettivamente dedicate all’informazione sanitaria, all’intrattenimento teatrale e all’offerta della ‘Rosa dell’Aido’ al termine delle Sante Messe presso le parrocchie della nostra Città. La serata di intrattenimento vedrà come protagonista la compagnia teatrale ‘Sarabanda’ di Olgiate Molgora, presso il teatro dell’oratoria di Sala, con lo spettacolo ‘La monaca di Monza’ “.