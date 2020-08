Calolziocorte. Il 25 agosto dalle 7.30 alle 16 chiusura in via Montello

Modifica alla viabilità in via Montello

Doppio senso di circolazione da via Don Carlo Rosa

CALOLZIOCORTE – Martedì 25 agosto, nella fascia oraria ricompresa tra le 7.30 e le 16, divieto di circolazione su via Montello nel tratto compreso tra l’intersezione con via F.lli Calvi e il civico 1. Il divieto è valido per tutti i veicoli estranei all’occupazione di suolo pubblico, eccetto quelli provenienti o destinati ai posteggi abbonati presenti in zona.

Durante la stessa fascia oraria verrà istituito il doppio senso di circolazione, per i soli residenti in via Montello, nel tratto strada adiacente a via Don Carlo Rosa a monte

della zona interessata dall’occupazione del suolo pubblico. La modifica alla viabilità è necessaria per consentire alla ditta F.lli Valsecchi Snc le operazioni di carico/scarico macchinari presso la propria sede.