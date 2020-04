Calolzio. Il circolo Arci Spazio Condiviso in campo per una Resistenza Virale

Ecco le azioni in favore della cittadinanza

“Il nostro sportello ‘AscoltArci’ si fa in quattro”

LECCO – Le azioni del circolo Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte messe in campo in ambito di Resistenza Virale, un format dell’Arci Nazionale che riguarda tutti le azioni che i circoli stanno mettendo in campo in queste settimane di quarantena.

“Il nostro sportello di ascolto e orientamento ‘AscoltArci’ si fa in quattro” dicono dal circolo di piazza Regazzoni a Calolziocorte.