Calolziocorte, nuovo consiglio di amministrazione per la fondazione Monastero del Lavello

CALOLZIOCORTE – Daniele Maggi è il nuovo presidente della Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello. Si è insediato mercoledì 28 giugno il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Monastero di Santa Maria del Lavello”, l’ente senza scopo di lucro partecipato dalle istituzioni locali che ha il compito di tutelare, gestire e valorizzare il monastero del Lavello a Calolziocorte. Il nuovo Cda risulta così composto da Daniele Maggi, Presidente, nominato della Provincia di Lecco: libero professionista, si è laureato presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano con una tesi sul recupero del borgo storico di Arnosto, in alta valle Imagna. Appassionato di storia sia antica che moderna, è autore del romanzo “Il mistero del Lavello”. Il ruolo di vice presidente (nomina del Comune di Calolziocorte) spetta invece ad Armando Friburghi mentre Luca Valsecchi farà il consigliere. Ingegnere ed ex assessore alla cultura del Comune di Calolzio è stato nominato dalla Comunità Montana Lario Orientale Val San Martino. A sua volta consigliere Silvio Tommasini. Lo storico dell’arte e curatore museale è stato nominato dalla Fondazione Bernareggi di Bergamo.

Manca la nomina della Regione

Il consiglio d’amministrazione sarà completato con la nomina del rappresentante di Regione Lombardia, ancora non formalizzata. Il Cda rimarrà in carica per i prossimi 3 anni (fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio finanziario dalla nomina).

“Sono contento di poter contare sul supporto di un Cda formato da persone capaci e motivate che hanno a cuore come me il Lavello e hanno deciso di mettere a disposizione le loro capacità. Ognuno di noi porta diverse professionalità e competenze, sono sicuro che riusciremo a fare tanto e bene. Abbiamo un chiaro obiettivo comune: fare sì che il Lavello riesca ad esprimere tutte le sue enormi potenzialità e diventare un punto di riferimento per la programmazione culturale del territorio lecchese, un luogo aperto, vivo e vissuto dai cittadini” commenta il neo-presidente Daniele Maggi.

Primo obiettivo risanare il bar

“Le difficoltà non mancheranno ma dalla nostra abbiamo idee, entusiasmo e voglia di superare gli ostacoli. Il primo obiettivo sarà sicuramente quello di risanare, stabilizzare e potenziare l’attività del bar e dell’hotel che ancora risentono dei contraccolpi delle precedenti gestioni”.

Il primo appuntamento al Monastero del Lavello è stato lo spettacolo “Più veloce di un raglio” che è stato messo in scena ieri sera nel Chiostro Maggiore, all’interno della rassegna “I luoghi dell’Adda”.