Calolziocorte proroga il bando per gli orti comunali 2026-2028

Le domande per l’assegnazione potranno essere presentate fino al 5 novembre 2025

CALOLZIOCORTE – A Calolziocorte, coltivare la terra resta un’opportunità a misura di cittadino. L’amministrazione comunale ha infatti prorogato i termini per la presentazione delle domande di assegnazione degli orti urbani per il triennio 2026-2028.

I terreni interessati si trovano in via Mazzini e via Latini: piccoli appezzamenti che, da anni, rappresentano un punto di riferimento per residenti appassionati di agricoltura. L’iniziativa, ormai consolidata, mira a promuovere uno stile di vita sano e responsabile, incentivando l’uso produttivo di spazi comunali.

Gli interessati avranno tempo fino al 5 novembre 2025 per far pervenire la propria richiesta all’Ufficio Protocollo comunale di piazza Vittorio Veneto 13. È necessario utilizzare l’apposito modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune: www.comune.calolziocorte.lc.it.

L’assegnazione degli orti seguirà le disposizioni stabilite dal vigente Regolamento per la gestione degli orti comunali.

Per chi volesse maggiori chiarimenti o supporto nella compilazione della domanda, è possibile contattare direttamente il Responsabile del Servizio Patrimonio, la ragioniera Sonia Airoldi, al numero 0341/639279.