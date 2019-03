Secondo appuntamento del ciclo di incontri per approfondire la storia dell’industrializzazione

“Storiche industrie calolziesi”: sabato 23 marzo a Villa de’ Ponti si parla della Cartiera

CALOLZIOCORTE – Continua il viaggio nella storia imprenditoriale calolziese.

Secondo appuntamento, sabato, per il ciclo di conferenze “Storiche industrie calolziesi” proposto dall’amministrazione comunale per approfondire la conoscenza della storia dell’industrializzazione calolziese, per visitare i luoghi dello sviluppo industriale e conoscere alcune significative realtà produttive locali.

Sabato 23 marzo alle ore 16 presso Villa De Ponti, conferenza sulla “Sali di Bario” a cura del dottor Angelo Orlandi.

L’ultimo appuntamento è sabato 30 marzo alle ore 15 presentazione della ditta “Bonaiti Serrature” presso la sede di via F.lli Bonacina.

La partecipazione è gratuita: è prevista l’iscrizione obbligatoria presso la biblioteca Cittadini al numero 0341 643820 oppure all’indirizzo email: biblioteca@comune.calolziocorte.lc.it.