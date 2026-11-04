“Oggi comincia un percorso che durerà un anno e mezzo”

Presentati il logo dell’evento e il progetto “Verso il centenario – Un secolo di vita in comune”

CALOLZIOCORTE – Un logo studiato ad hoc dal presidente della Fondazione Lavello Pierluigi Donadoni e una serie di eventi che inizieranno nel 2027 e continueranno anche nei primi mesi del 2028 per celebrare il centenario del Comune di Calolziocorte. E’ stato questo il focus della conferenza stampa convocata oggi pomeriggio nelle sale del Monastero del Lavello.

“Oggi comincia un percorso che durerà un anno e mezzo – ha detto il sindaco Marco Ghezzi -. L’idea è quella di organizzare una serie di eventi per celebrare il centenario della nascita del Comune di Calolziocorte coinvolgendo anche cittadini e associazioni del paese. Abbiamo deciso di affidarci alla Fondazione del Lavello, anche perché proprio al monastero si svolgeranno la maggior parte degli eventi. Oggi presentiamo i tre progetti più importanti dal punto di vista storico/istituzionale, ma non saranno gli unici”.

Il consigliere Silvia Bosio ha sottolineato come si stia cercando anche di inserire una serie di progettualità con il coinvolgimento delle scuole e dei genitori: “Poi ci stiamo coordinando con le associazioni per ampliare il programma degli eventi che godono anche del contributo della Provincia di Lecco. Tante iniziative sono ancora in divenire e, se al centro avranno il Monastero del Lavello, posso dire che le frazioni non saranno dimenticate”.

Quindi è toccato a Pierluigi Donadoni presentare il logo che ha ideato: “Il logo celebrativo del Centenario nasce con l’obiettivo di rappresentare visivamente un momento significativo della storia della comunità: il centesimo anniversario della sua unificazione. Il progetto grafico si sviluppa attorno al numero 100, elemento centrale e protagonista della composizione, reinterpretato attraverso un linguaggio visivo dinamico, contemporaneo e fortemente riconoscibile. Le cifre sono costruite mediante forme curve, sovrapposizioni e intrecci cromatici che conferiscono al segno movimento e profondità. Il numero non viene rappresentato secondo una costruzione tipografica tradizionale, ma diventa un elemento grafico autonomo, capace di caratterizzare l’intera identità celebrativa. La sovrapposizione delle forme e l’intreccio delle linee possono essere letti come metafora del rapporto tra passato, presente e futuro. La scelta cromatica del giallo e del rosso richiama i colori del comune. Nel nome Calolziocorte anche la ‘C’ di Corte è maiuscola a sottolineare la fusione dei due comuni avvenuta nel 1927. Il marchio interpreta il Centenario come un’occasione non soltanto commemorativa, ma anche di valorizzazione dell’identità cittadina e del senso di appartenenza alla comunità. La sua impostazione grafica coniuga memoria e contemporaneità, tradizione e innovazione, affidando a un segno immediato e distintivo il compito di accompagnare le celebrazioni. Il logo diventa così il simbolo di cento anni di storia condivisa: un percorso che racconta le radici di Calolziocorte, valorizza il presente e guarda con fiducia al futuro della comunità”.

Verso il centenario – Un secolo di vita in comune

“Verso il centenario – Un secolo di vita in comune. Eventi, luoghi e persone a Calolziocorte (1927-2027)” è questo il titolo del progetto più importante legato alle celebrazioni dell’anniversario, che si articola in tre distinte azioni. A entrare nel merito è stato il coordinatore scientifico Fabio Bonaiti.

“Il progetto vuole ricostruire la storia dell’unificazione comunale attraverso tre pilastri: ricostruzione delle vicende storiche (Calolziocorte nasce nel 1927 con la fusione di Calolzio e Corte, ma fino al 1928 coesiste con i comuni di Rossino e Lorentino); valorizzazione del patrimonio culturale comunale (archivio storico comunale, archivio fotografico Marenzi e catasti storici. Una valorizzazione già in essere, ma che trova in questo progetto una prima finalizzazione); restituzione alla comunità di strumenti che contribuiscano a mantenere viva la memoria – ha detto Bonaiti prima passare la parola a coloro che hanno collaborato al progetto -. Si tratta di un lavoro di squadra che ha coinvolto più soggetti”.

Il progetto si concretizzerà in primis in una “Mostra di documenti sulle vicende dell’unificazione comunale 1927-1928” curata dall’archivista Daniela Fusari: “Carte e archivi sono importanti perché al loro interno c’è la vita delle persone – ha detto Fusari -. E lo si potrà vedere nella mostra che verrà inaugurata il 27 febbraio 2027, data esatta del centesimo anniversario della data del comune.

L’architetto Alberto Bianchi, invece, è il referente dell’azione legata alla fonte dei catasti storici, in particolare al Catasto Lombardo Veneto (1853): “Documenti che consentono di entrare nello specifico di come erano i territorio e ci permettono di avere una fotografia del territorio che andava verso l’unificazione del 1927”.

Terza azione è legata all’Archivio Fotografico Marenzi: una mostra di cartoline degli dagli Anni ’30 agli Anni ’60 dal titolo “Tanti cari saluti” che verrà inaugurata venerdì 27 novembre (ore 20.30 monastero del Lavello) in occasione della rassegna culturale Estate di San Martino e si potrà visitare fino alla metà di gennaio 2027. A parlarne è stata Elisabetta Gandolfi: “Il fondo fotografico è stato donato dalla famiglia Marenzi al comune di Calolzio ed è costituito da 30mila negativi e 12mila lastre. Lo studio Marenzi è stato avviato nei primi Anni ’30 ed è rimasto attivo per 80 anni. Questa mostra incontra il progetto Controluce con cui da alcuni anni si sta cercando di valorizzare e conservare questo patrimonio e quest’anno è stato scelto il tema delle cartoline. Credo che questi tre progetti, oltre a un lavoro di memoria, siano un regalo per i calolziesi del futuro”.