Calozio vive la sua Notte bianca tra animazione, negozi e locali aperti

Quarantacinque ‘tappe’ di una notte speciale per Calolzio

L’iniziativa promossa dai commercianti

CALOLZIO – Musica e balli, esibizioni e ai gonfiabili per i bimbi, bancarelle e stand delle associazioni, una settantina di attività aperte tra negozi e locali: è la grande Notte Bianca che ha animato il sabato sera di Calolziocorte.

L’evento è stato organizzato Confcommercio, in collaborazione con Confartigianato e Confesercenti.

Quarantacinque sono stati i punti di animazioni sparsi per il centro della cittadina lecchese con un’offerta per tutti i gusti: dal ballo latino americano al karaoke, dalla pole dance alla spine bike, dall’intrattenimento musicale al modellismo, con la corsa delle macchine radiocomandate, ai veicoli d’epoca in piazza Vittorio Veneto e le auto da rally in mostra in stazione. In via Galli, invece, sono stati allestiti i mercatini della Pro Loco, e tra le novità di questa edizione lo stand di pesca sportiva deòlla Fipsas provinciale di Lecco.

Animazione ma anche buon cibo grazie ai locali che hanno proposto diverse specialità e all’itinerario enogastronomico con la presenza della Top Chef Cinzia Fumagalli.

Con il centro chiuso, per agevolare lo spostamento dai parcheggi verso la manifestazione, è stata istituita una navetta per raccogliere i visitatori da corso Dante, via Mazzini, il lungolago De Gasperi, via Padri Serviti e corso Europa.

Una manifestazione a scopo benefico, il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto interamente in beneficenza. “E’ andata benissimo, c’è stata tantissima gente. Abbiamo fatto il botto anche quest’anno – è soddisfatta Cristina Valsecchi, presidente della zona Valle S. Martino di Confcommercio coordinatrice dell’evento – i riscontri sono più che positivi, tanta partecipazione e i negozianti hanno lavorato tutti molto bene”