Cambia Calolzio al lavoro per ripulire alcuni parchi della città

Una mattinata di lavoro per il gruppo civico

A settembre la partecipazione alla 28^ edizione di “pulire il mondo”

CALOLZIOCORTE – Dopo l’iniziativa del 24 settembre scorso, Cambia Calolzio è scesa in campo nuovamente nella mattinata di oggi, domenica 12 luglio, per ripulire alcuni parchetti pubblici. “Armati di guanti, sacchetti della spazzatura e molto entusiasmosiamo di nuovo scesi in strada a pulire il parco Gramsci e il percorso che sale al monumento dei caduti – ha detto Diego Colosimo -. Abbiamo raccolto i numerosi mozziconi di sigarette in grande quantità, cartacce di ogni tipo, bottiglie di plastica e di vetro, mascherine e guanti e altri rifiuti che marcano con forza l’inciviltà di chi abbandona, non nel salottino di casa sua, ma in zone pubbliche ciò che andrebbe inserito negli appositi cestini dei rifiuti”.

Cambia Calolzio non si ferma e un nuovo appuntamento è già in programma per il 25-26-27 settembre prossimo per partecipare alla 28^ edizione di “pulire il mondo” lanciata da Legambiente: “L’odierna iniziativa, oltre ad averla attuata per rendere più pulite e vivibili queste aree che appartengono a tutti i cittadini, l’abbiamo organizzata anche per lanciare un messaggio di cultura ambientale che, anche attraverso ad azioni simboliche e concrete, deve essere consolidato”.