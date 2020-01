Cambia Calolzio, volantini contro Trenord: “Ne abbiamo i vagoni pieni”

Volantinaggio del gruppo civico davanti alla stazione

“Il servizio ferroviario lombardo è un disastro certificato dai disagi”

CALOLZIOCORTE – Volantinaggio del gruppo civico Cambia Calolzio questa mattina, 29 gennaio, davanti alla stazione ferroviaria della città. A fronte dei continui disagi che devono subire i pendolari, ultima in ordine di tempo la giornata nera di martedì scorso, i membri del gruppo civico si sono ritrovati per dar vita alla protesta al suono dello slogan “Trenord, non cambia mai nulla. Ne abbiamo i vagoni pieni”.

Ai pendolari è stato consegnato questo volantino

MENO SPESE PER I MISSILI E PER LA GUERRA E PIU’ INVESTIMENTI NEI TRASPORTI PUBBLICI

L’Italia spreca maledettamente oltre 64milioni di euro al giorno per le spese militari che diversamente potrebbero essere utilizzati per i trasporti pubblici, le pensioni, la scuola e la sanità. E’ nella cronaca di tutti i giorni che il servizio ferroviario lombardo, soprattutto sulle tratte Lecco/Milano e Lecco/Bergamo, sia un disastro certificato da disagi. Per la Lega e il centro destra che governano la Lombardia, invece va tutto bene madama la marchesa, tanto che in questi giorni hanno spudoratamente, senza effettuare una gara pubblica, riaffidato per altri 10 anni il servizio ferroviario a TreNord, nonostante siano sempre più evidenti le difficoltà di gestione di TreNord nell’assicurare un adeguato ed efficiente servizio di qualità. Noi già da tempo avevamo chiesto al sindaco di Calolziocorte, pure lui esponente della Lega, di attivarsi con tutti gli altri sindaci della Valle San Martino e dell’olginatese, che gravitano sulla stazione ferroviaria di Calolziocorte di impugnare, chiedendone il rispetto, il contratto di servizio con TreNord, ma tutto tace.

NOI VOGLIAMO CHE I SINDACI DELLA ZONA SI SCHIERINO SENZA SE E SENZA MA DALLA PARTE DEI PENDOLARI PER IL RISPETTO DEL CONTRATTO DA PARTE DI TRENORD E PER ADEGUATI SERVIZI UTILI AI VIAGGIATORI (dai posteggi anche per moto e biciclette al biglietto integrato ferro/gomma).