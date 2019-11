Cambia Calolzio: due flash mob per dire basta alla violenza sulle donne

Oggi, 25 novembre, l’iniziativa del gruppo civico

Formulate alcune proposte per le politiche di genere

CALOLZIOCORTE – “Questa mattina, 25 novembre, giornata di richiamo e riflessione contro la violenza sulle donne, abbiamo dato vita a due flash mob”. Il gruppo civico Cambia Calolzio ha dato vita a due iniziative, una presso il distretto sanitario e l’altra all’esterno delle scuole elementari del Pascolo.

“Abbiamo distribuito un volantino con le proposte che abbiamo avanzato al comune per alcuni interventi a favore della politica di genere – hanno spiegato -. Piccole cose che non risolvono di sicuro le pesanti problematiche che affliggono le donne, ma che pur sempre servono a riempire le parole con fatti concreti. Certo, il comune non ha il potere di legiferare a favore delle politiche di genere, ma secondo noi può e deve intervenire, per quanto possibile, dando alcuni segnali positivi, perché anche il comune deve fare la sua parte”.

Come gruppo consiliare, Cambia Calolzio ha chiesto all’amministrazione: