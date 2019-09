Cambia Calolzio: un pomeriggio insieme per progettare “La città che vorrei”

Torna la seconda edizione dell’evento di Cambia Calolzio

Bambini, ragazzi e adulti insieme per un lavoro collettivo

CALOLZIOCORTE – Il Gruppo Civico Cambia Calolzio organizza la 2^ edizione dell’evento “Calolzio, la città che vorrei…”.

Si tratta di un lavoro collettivo che prende forma grazie alla collaborazione di tutti: bambini, ragazzi e adulti. Tutti lavorano insieme alla costruzione di una città utilizzando materiali in legno e altro di scarto industriale per creare e ricreare spazi urbani, dialogare, condividere idee e progetti.

“Crediamo che Calolziocorte debba essere una città diversa, diversa da quella che ci

propone tutti i giorni chi amministra la città – hanno detto dal gruppo civico Cambia Calolzio -. Cambia Calolzio ha una visione di paese differente, in cui la diversità, l’inclusione e i bisogni di tutti siano i primi obiettivi da raggiungere. Un percorso partecipativo con adulti e bambini per pensare e ripensare i nostri luoghi in un gioco per tutte le età”.

L’evento è in programma domenica 15 settembre al Monastero Lavello dalle 15: “Venite a progettare e a costruire con noi ‘La Città che vorrei’, una vera e propria

opera collettiva per tutte le età. Giocheremo e progetteremo con gli scarti di lavorazione del legno e con fantasiosi materiali di plastica. Vi aspettiamo!”