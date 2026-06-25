“Camminare per star bene”, tre serate a Vercurago per promuovere salute e movimento

Le camminate serali saranno accompagnate da esercizi guidati per la mobilità muscolare e articolare

L’iniziativa si svolgerà il 8, 15 e 22 luglio

VERCURAGO – Tre serate dedicate al benessere, all’attività fisica e alla prevenzione. È questa la proposta estiva di AVIS Vercurago che, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Miriam Radaelli, massoterapista, insegnante di Pilates e dottoressa in Scienze Motorie, lancia l’iniziativa “Camminare per star bene”.

L’appuntamento è fissato per i mercoledì 8, 15 e 22 luglio con partenza dal Parco Giochi AVIS, accanto al municipio di Vercurago. Le camminate prenderanno il via alle 19 e si concluderanno intorno alle 20.30.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i partecipanti sull’importanza del movimento quotidiano e, in particolare, della camminata come strumento semplice ma efficace per migliorare il benessere fisico, l’equilibrio e la postura.

Durante ogni uscita è prevista una sosta con esercizi guidati dedicati alla mobilità muscolare e articolare, in alcuni dei punti più suggestivi e panoramici del territorio.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a presentarsi alle 18.45 per le operazioni di registrazione e la consegna dei gadget. A tutti verrà infatti regalata una sacca, mentre a ogni appuntamento sarà distribuita una bottiglietta d’acqua per favorire una corretta idratazione durante il percorso.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti i maggiorenni, uomini e donne, senza necessità di prenotazione.

Le camminate si svolgeranno esclusivamente in caso di bel tempo. Eventuali annullamenti o variazioni saranno comunicati attraverso i canali social di AVIS Vercurago.

Con questa proposta l’associazione punta a coniugare promozione della salute, socialità e valorizzazione del territorio, offrendo ai cittadini un’occasione per trascorrere una serata all’aria aperta all’insegna del movimento e del benessere.