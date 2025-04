“Camminata Stop Leucemia”, torna l’evento benefico del gruppo Alpini di Calolzio

Domenica 13 aprile, dalle 9.30, ritrovo e iscrizioni in piazza Vittorio Veneto

Il ricavato finanzierà borse di studio per ricercatori, medici, infermieri dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

CALOLZIOCORTE – Domenica 13 aprile torna la “Camminata Stop Leucemia”, il tradizionale appuntamento benefico organizzato dal Gruppo Alpini “Pippo Milesi” di Calolziocorte in favore della ricerca di nuove cure per combattere la leucemia. Il ricavato della manifestazione, infatti, verrà utilizzato per finanziare borse di studio per ricercatori, medici, infermieri che prestano servizio presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La camminata non competitiva, con ricchi premi per tutti (singoli, gruppi, studenti di scuole e istituti) si svolgerà su un percorso di 6,5 km con ritrovo e iscrizioni alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto a Calolziocorte. Partenza alle ore 10 e premiazioni alle ore 11.30. Dalle ore 11.30 taragnata con specialità tipiche del territorio (anche da asporto).