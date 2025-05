Cani e padroni: due incontri gratuiti, formativi a Vercurago

Il 25 maggio e il 22 giugno due incontri gratuiti al Centro Polifunzionale

Le serate saranno guidate da professionisti certificati ENCI e CSEN. Iscrizione consigliata

VERCURAGO – Una doppia occasione per chi condivide la vita con un cane o sta pensando di farlo. L’Asilo per Cani Lecco, in collaborazione con il Comune di Vercurago, propone due serate gratuite dedicate al mondo della cinofilia, pensate per approfondire tematiche importanti e spesso sottovalutate.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 25 maggio, dalle ore 19:00 alle 21:00, al Centro Polifunzionale di Vercurago. A condurre l’incontro sarà Irene Cagliani, addestratrice cinofila ENCI e istruttrice comportamentale CSEN, che guiderà i partecipanti alla scoperta di paure, ansie e fobie nei cani. Temi delicati, ma fondamentali per garantire il benessere psicologico degli amici a quattro zampe. Durante la serata si parlerà di come riconoscere i segnali di disagio nei cani e gestire le situazioni critiche. Un’occasione preziosa per imparare a essere un punto di riferimento rassicurante per il proprio compagno peloso.

Il secondo incontro è previsto per domenica 22 giugno, sempre dalle 19:00 alle 21:00 e nella stessa sede. A prenderne le redini sarà Carlo Costa, educatore cinofilo CSEN e responsabile dell’Asilo per Cani Lecco. Questa volta si parlerà di cuccioli: come prepararsi al loro arrivo, quale razza scegliere in base al proprio stile di vita e come affrontare i primi mesi di convivenza, spesso pieni di dubbi e sfide. L’incontro è pensato soprattutto per chi si appresta ad accogliere un cane per la prima volta, ma anche per chi vuole saperne di più sulla gestione consapevole dei primi anni di vita del cane.

Entrambi gli incontri sono stati ideati con uno scopo chiaro: formare proprietari più attenti e consapevoli. “I proprietari ormai sanno che prendersi cura del proprio cane non è solo riempire la ciotola e fare una passeggiata” dichiarano gli organizzatori “per questo abbiamo voluto offrire la possibilità di conoscere in modo più approfondito il proprio cane con l’obiettivo di godersi al meglio questo meraviglioso rapporto. Ringraziamo il Comune di Vercurago che ospita presso la sua sala gli eventi.”

L’ingresso è libero, ma è consigliata l’iscrizione per garantire una migliore organizzazione. Per partecipare o ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare l’Asilo per Cani Lecco al numero 371-38-20155 oppure scrivere una email a info@asilopercanilecco.it.

Due serate per imparare a guardare il proprio cane con occhi nuovi e – perché no – per capire quanto anche noi, ogni tanto, abbiamo bisogno di una guida che ci insegni a capire meglio chi amiamo.