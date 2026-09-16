Care Job Day conferma il successo: più di 100 presenze alla terza edizione

L’evento dedicato alle professioni della cura conferma

Interesse del territorio per il settore socio-assistenziale

CALOLZIOCORTE – Grande successo di partecipazione per la terza edizione della giornata d’incontri dedicata al lavoro di cura Care Job Day, organizzato dalla Provincia di Lecco. Nella mattinata di ieri, martedì 15 settembre, al Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte più di 100 persone hanno potuto confrontarsi con 17 realtà del territorio lecchese che offrono lavoro nei settori di cura.

Erano presenti: Associazione La Nostra Famiglia, Consorzio Blu, Consorzio Consolida, Cooperativa La Vecchia Quercia, Cooperativa Duemani, Fondazione Enaip Lombardia, Fondazione Luigi Clerici, Fondazione Sacra Famiglia, G-Enera, Ial Lombardia, Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, Cooperativa l’Arcobaleno, Fondazione Casa Madonna della Fiducia, RSA Casa Sant’Antonio, Cooperativa Sineresi, Sportelli Assistenti Familiari, Uneba.

Presenti anche i servizi del Centro per l’impiego della Provincia di Lecco, con gli operatori di Lecco e Merate, del Collocamento mirato e del Centro risorse donne. Apprezzato il CV Point, che ha offerto consulenze gratuite e personalizzate per la revisione del curriculum vitae.

Il Care Job Day è stato aperto dai saluti istituzionali del Presidente della Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello Pierluigi Donadoni, del Sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi, del Consigliere provinciale delegato al Centro impiego Antonio Leonardo Pasquini e della Dirigente della Direzione organizzativa VI Lavoro e Centri per l’impiego Cristina Pagano.

“Le professioni legate alla cura rappresentano una risposta sempre più importante ai cambiamenti demografici che caratterizzano il nostro Paese e il nostro territorio – ha sottolineato il Consigliere provinciale delegato al Centro impiego Antonio Leonardo Pasquini -. L’aumento della popolazione anziana e dei bisogni assistenziali rende queste figure sempre più strategiche per il benessere delle persone e delle comunità. Si tratta di professioni impegnative, che richiedono competenze, responsabilità e una forte dimensione umana. L’auspicio è che sempre più giovani possano avvicinarsi a questo settore, scoprendone il valore sociale e le opportunità occupazionali. La Provincia di Lecco continua a essere presente sul territorio per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e sostenere la qualificazione delle professioni di cura, mediante l’attività svolta dal Centro risorse donne”.

Grande interesse e partecipazione ha riscosso il momento di confronto Care Job Talks, uno spazio di approfondimento e confronto dedicato alle opportunità occupazionali e alle principali progettualità del settore.

Nel corso della mattinata sono state presentate alcune esperienze e progettualità dedicate all’evoluzione del settore socioassistenziale: dal progetto “Rsa, dove le generazioni si incontrano”, promosso da Uneba per favorire una visione integrata dell’invecchiamento, alle iniziative di recruiting attivate dalle Rsa del territorio per attrarre e valorizzare nuove professionalità, fino ai servizi di orientamento e inclusione lavorativa offerti dal Centro risorse donne del Centro per l’impiego a supporto dell’inserimento professionale.

Hanno preso parte all’incontro:

Virginio Brivio, presidente Uneba Lecco

Francesca Mazzoleni, referente Servizio Educativo Airoldi e Muzzi

Gabriele Marinoni, presidente Confcooperative dell’Adda

Silvia Guffanti, Consorzio Consolida

Eleonora Cortesi, responsabile Area Politiche giovanili, Consorzio Consolida

Silvia Buttaboni, direttrice Fondazione Sacra Famiglia

Eleonora Todaro per il Centro risorse donne della Provincia di Lecco

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per raggiungere gli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

I prossimi eventi sono il Job Day Mandello in programma martedì 22 settembre e il Job Day Monticello che si terrà venerdì 9 ottobre.