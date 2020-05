Carenno. Aggiornamento sui numeri e un appello a rispettare le norme

Nove i contagi complessivi in paese

Pigazzini: “Non consideriamo l’emergenza superata”

CARENNO – “A seguito di comunicazioni intercorse nella giornata di giovedì con Ats Brianza posso rettificare l’aggiornamento di mercoledì sera. Per i 2 soggetti indicati ieri fra i positivi è stato accertato un errore nell’analisi di laboratorio e quindi i contagiati complessivi a Carenno sono stati 9, di questi come già indicato in precedenza 7 sono guariti e 2 deceduti”.

L’aggiornamento del sindaco di Carenno Luca Pigazzini, però, è anche l’occasione per invitare i cittadini a non abbassare la guardia: “Ribadisco un appello a non considerare l’emergenza superata e al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi di protezione. Appello che ritengo di rinforzare per i ragazzi più giovani chiedendo in tal senso anche alle famiglie una maggiore attenzione”.