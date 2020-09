Carenno. Al via i lavori di messa in sicurezza della Valle del Cucco

L’intervento comincerà lunedì 14 settembre

Finanziamento regionale per contrastare il dissesto idrogeologico

CARENNO – Lunedì 14 settembre avranno inizio i lavori di messa in sicurezza della Valle del Cucco che corre nelle vicinanze della strada forestale verso Colle di Sogno. L’intervento è reso possibile grazie a un contributo regionale concesso per contrastare il dissesto idrogeologico e riguarderà la posa di scogliera e il risezionamento dell’alveo per consentire il corretto deflusso delle acque.