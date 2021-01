Carenno, approvato il bando per erogazione contributi a commercianti e artigiani

Ecco tutte le informazioni per poter accedere ai contributi

Il sindaco Pigazzini: “Un segnale di sostegno alle realtà del territorio”

CARENNO – La Giunta Comunale ha approvato l’avviso per poter accedere ai contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell’artigianato previsti dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, commerciali e artigianali.

Il contributo massimo concesso a ciascuna attività economica è di € 600,00 oppure €. 800,00 se attività con sede nelle frazioni del comune. Il contributo è cumulabile con ogni altra misura statale e regionale prevista a sostegno della ripresa economica a condizione che la somma delle agevolazioni alla singola impresa non superi il limite del 100% delle spese sostenute.

Il contributo sarà erogato fino a concorrenza massima delle risorse finanziarie disponibili con eventuale riproporzionamento in base al numero di domande pervenute.

In caso di debito (certo, liquido, esigibile) a carico del soggetto richiedente a favore del Comune di Carenno (sia di natura tributaria che patrimoniale), si provvederà affinché l’importo del contributo concesso venga decurtato dall’importo del debito.

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre il 18 febbraio 2021. QUI TUTTE LE INFORMAZIONI

Il sindaco: “Finalmente alle parole seguono i fatti”

“Grazie alle risorse messe a disposizione dal Governo per le aree interne quindi soprattutto per le zone piccole e montane come Carenno riusciamo a dare un segnale di sostegno a chi decide di fare impresa con tutte le difficoltà che ne conseguono nel nostro Comune – ha commentato il sindaco Luca Pigazzini -. I fondi verranno assegnati anche per i prossimi 2 anni e viene quindi riconosciuto che queste attività economiche sono presidi fondamentali per evitare lo spopolamento. Per anni si è discusso a parole della tipicità di piccoli negozi e attività artigiane localizzate in piccoli centri come Carenno che anche nel periodo dell’emergenza sanitaria si sono rivelati preziosi. Finalmente alle parole seguono i fatti”.