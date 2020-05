Carenno. Attività estive per i ragazzi, il comune lancia un questionario

Sul fronte contagi 2 positivi e 3 persone in quarantena

“L’emergenza sanitaria non è superata, non abbassiamo la guardia”

CARENNO – “L’emergenza sanitaria non è superata e non dobbiamo abbassare la guardia continuando a rispettare le norme sul distanziamento sociale e i dispositivi di protezione individuale”. Il sindaco di Carenno Luca Pigazzini invita a non abbassare la guardia, settimana scorsa in paese si era arrivati a zero persone positive o in quarantena, ma purtroppo dopo solo 3 giorni è tornato ad aggiornare i dati sui contagi da coronavirus: “I contagiati complessivi sono 11, di questi 7 sono guariti, 2 sono deceduti e 2 sono attualmente positivi. Mentre i soggetti in quarantena attualmente sono 3”.

Attività estive per bimbi e ragazzi

Il comune di Carenno, poi, si sta organizzando per andare incontro alle esigenze di bambini e ragazzi e lancia un questionario: “Vogliamo conoscere l’interesse delle famiglie del paese per l’organizzazione di attività estive per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni nel periodo estivo, dalla seconda metà giugno alla fine di agosto. Gli interessati possono stampare il QUESTIONARIO, compilarlo e riportarlo in comune nell’apposita cassetta della posta che si trova all’esterno del comune, oppure trasmetterlo via email all’indirizzo: segreteria@comune.carenno.lc.it entro il 29 maggio alle ore 12.00 L’amministrazione comunale dopo raccoglierà i dati e valuterà un’eventuale proposta”.

Buoni spesa, secondo bando

Grazie al secondo bando per l’erogazione dei buoni spesa a ciò destinato dai fondi del governo e dalle donazioni dei carennesi, sono stati assegnati buoni a 31 famiglie, di cui 11 che non avevano avuto accesso al primo bando. Complessivamente saranno aiutati 102 concittadini in difficoltà. La disponibilità finanziaria ha permesso di soddisfare seppure con somme un po’ più ridotte rispetto al primo bando tutte le richieste. “Chiediamo alla comunità di continuare anche con le generose donazioni di generi alimentari attraverso l’iniziativa spesa solidale. Segnaliamo che è possibile aderire per chi fa la spesa fuori Carenno lasciando i generi alimentari che si intendono donare presso la segreteria della Parrocchia che collabora con il Comune in questa iniziativa”.