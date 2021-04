46 anni, prete dal 2001, è l’attuale viceparroco di Seriate

CARENNO – E’ stato annunciato ieri, sabato 24 aprile, l’arrivo dopo l’estate del nuovo parroco di Carenno, Lorentino e Sopracornola. Monsignor Angelo Riva, infatti, lascerà Carenno per un nuovo incarico a Palazzago, restando comunque Vicario della CET 7 di Ponte San Pietro e della Val San Martino.

E’ stato lo stesso Monsignor Angelo Riva ad annunciare il nome del nuovo parroco: “È con grande gioia che vi annuncio il nostro nuovo parroco – ha scritto -. Si tratta di don Marcello Crotti, di Bergamo, della parrocchia di Grumello al piano. Ha 46 anni ed è prete dal 2001. Attualmente è viceparroco di Seriate. La gioia di questa nomina si trasformi in preghiera di ringraziamento al Signore che, tramite il nostro Vescovo Francesco, ha provveduto alle nostre parrocchie di un nuovo sacerdote che ha accolto con gioia ed entusiasmo di venire tra noi. Don Marcello ci saluta tutti e ci accompagna con l’affetto e la preghiera. Corrispondiamo anche noi a questo dono con la nostra preghiera per lui e per il suo ministero pastorale tra noi”.

“L’ho rassicurato dicendogli che è fortunato venendo tra noi. Sono paesi che vogliono bene ai sacerdoti. Don Marcello ce ne vuole già – ha continuato don Angelo -. Nella gioia di questo dono preghiamo anche per il nostro Vescovo e in questa giornata particolare preghiamo anche per il dono di nuove vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa e missionaria. Unitamente a don Leonardo, a don Marco e alle amate comunità di Carenno, Lorentino-Sopracornola, diamo il benvenuto al nuovo parroco nella gioia di averlo tra noi dopo l’estate”.