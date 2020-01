Carenno. Giovanni Bonacina è il nuovo sindaco dei ragazzi

L’elezione nella sala consigliare del comune di Carenno

Ecco i nomi del nuovo consiglio comunale dei ragazzi

CARENNO – Si sono svolte oggi, 20 gennaio, a Carenno le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei ragazzi. Il vicesindaco Gabriella Zaina e la dirigente Concetta Rita Cardamone hanno presieduto l’elezione avvenuta davanti agli alunni della scuola secondaria di primo grado del paese.

Nove i candidati, tre per ogni anno scolastico della scuola media, che hanno presentato i loro programmi con le richieste all’amministrazione. “La politica non è avere il potere ma mettersi al servizio degli altri – ha detto la vicesindaco Zaina -. Voi sarete i politici del futuro, spero che questa esperienza vi serva per imparare a fare scelte importanti”.

“Sfruttate questa occasione non soltanto per fare richieste all’amministrazione o alla dirigenza scolastica, ma fate proposte da portare avanti con il nostro aiuto – ha detto la dirigente Cardamone -. Fate funzionare il vostro cervello e pensate a progetti che vi consentano di essere protagonisti “.

Con quattro voti Giovanni Bonacina di 3^ è stato eletto sindaco. Il nuovo primo cittadino sarà aiutato dagli altri consiglieri a cui sono state assegnate le varie deleghe: Gabriel Lorenzo Esposito (vicesindaco – solidarietà); Emerenziana Angiolini (ambiente); Lorenzo Losa (cultura); Joey Rosa (sport); Davide Rosa (rapporti istituzionali); Luca Pereira (alimentazione – salute); Alessandro Dibella (edilizia scolastica); Elena Yan (sicurezza).