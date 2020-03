Carenno. Gli Alpini al fianco di chi combatte il virus in prima linea

CARENNO – “Anche oggi una piccola goccia per riempire il mare di aiuto che ci viene chiesto. Consegnate 50 tute e 50 copricalzari al Reparto pneumologia infettiva dell’ospedale Mandic di Merate. Grazie al dottor Colombo primario indomito e al suo staff. Siamo con Voi”.

Questo il messaggio del Gruppo Alpini di Carenno lanciato pochi minuti fa attraverso i social. Quello di oggi è solo l’ultimo tassello di un duro lavoro nella lotta al coronavirus che prosegue da giorni e non si arresta. Un impegno che vede uniti tutti gli Alpini della Valle San Martino in questa situazione di emergenza.

“In questi giorni siamo riusciti a raccogliere e donare 50 tute tyvek ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte e oltre 200 tute al reparto covid-19 dell’ospedale Manzoni di Lecco. Tutto questo grazie alla collaborazione di tutti i gruppi. Uniti proviamo a portare il nostro aiuto a chi è in prima linea per salvare vite umane. Grazie a tutti voi per aver contribuito. Avanti sempre!”