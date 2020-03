Carenno. Il messaggio del sindaco: “Non illudiamoci che sia tutto finito. Solo uniti si può vincere”

Il messaggio del sindaco ai suoi concittadini

“Siamo vicini a chi sta lottando e ricordiamo chi non c’è più”

CARENNO – Il video messaggio del sindaco di Carenno Luca Pigazzini l’appello è sempre lo stesso: “So che è difficile ma restate a casa”.

“Siamo vicini ai nostri concittadini che si trovano a lottare contro la malattia – ha detto – facciamo sentire la vicinanza della nostra comunità e ricordiamo chi non ce l’ha fatta. La situazione in paese è sotto controllo, non illudiamoci che sia tutto finito. Solo uniti si può vincere”.