Carenno. In tanti alla 28^ Mostra Agricola della Valle San Martino

Una vetrina per allevatori e agricoltori del territorio

“Cerchiamo di valorizzare in tutti i suoi aspetti la nostra tradizione”

CARENNO – “Ormai la Mostra Agricola della Valle San Martino è diventata una tradizione per il nostro paese – ha detto il sindaco Luca Pigazzini -. Un’edizione un pochino sofferta dal punto di vista organizzativo, ma il risultato finale mi sembra sotto gli occhi di tutti”.

E’ cominciata così la 28^ edizione della Mostra Agricola che rappresenta una vetrina per il territorio. Un evento che vuole avvicinare tra loro imprenditori e operatori agricoli; promuovere consumi differenti e più consapevoli e propagandare produzioni agricole e zootecniche, anche di nicchia, che possano diventare un’alternativa alle coltivazioni intensive.

“E’ un momento importante per la nostra comunità perché rappresenta un richiamo per tutta la Valle e oltre consentendoci di far conoscere le tradizioni agricole, gli allevatori e gli agricoltori della nostra valle – ha continuato il sindaco Pigazzini – Mi piace sempre ricordare il mais scagliolo che porta dentro di sè il nome di Carenno e che è una speciale varietà cerealicola registrata presso il registro nazionale delle specie agricole”.

Tante le realtà del territorio che hanno collaborato all’organizzazione e che hanno colto l’occasione per farsi conoscere attraverso i vari stand: “Cerchiamo di valorizzare in tutti i vari aspetti quella che è la tradizione della nostra cittadina”.

A dare il benvenuto a tutti il presidente della Comunità Montana Carlo Greppi e l’assessore all’agricoltura Marina Calegari: “Grazie a tutti quelli che hanno collaborato a partire da Niccolò Mapelli. Anche se quest’anno è stato difficile organizzare queste evento, mai come quest’anno è di attualità parlare di ambiente, agricoltura ed ecologia: tutti abbiamo aperto gli occhi e capito che se non si fa qualcosa per il territorio rischiamo molto. Un grazie al supporto del Gal Quattro Parchi Lecco e Brianza rappresentato dal consigliere Giovanni Trezza che ha mantenuto la promessa fatto dando una grossa mano”.

Presenti anche il sindaco di Galbiate Piergiovanni Montanelli, il sindaco di Vercurago Paolo Lozza, il sindaco di Caprino Davide Poletti, il sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo e l’assessore di Calolziocorte Cristina Valsecchi.

“Abbiamo finanziato questa mostra perché crediamo che questi eventi rendano visibile quello che si fa nel territorio e credo che daremo una mano anche alle prossime edizioni” ha detto il consigliere del Gal Trezza.

La mostra ha ospitato poi la tradizionale valutazione dei cavalli di razza Haflinger con la relativa marcatura dei puledri Avelignesi, vero e proprio fulcro della giornata. Complice la bella giornata in tanti, già da questa mattina, hanno affollato la piccola Carenno.