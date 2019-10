Carenno. La Mostra agricola della Valle San Martino torna con la 28^ edizione

CARENNO – La Mostra agricola della Valle San Martino è diventata negli anni un appuntamento gradito e atteso, in particolare dagli agricoltori e dagli allevatori che riconoscono a questo evento il merito di essere una vetrina del loro lavoro.

L’ormai consueto appuntamento organizzato dalla Comunità Montana, in accordo con il comune di Carenno e Pro Loco di Carenno, con il fattivo sostegno del Gruppo Azione Locale Quattro Parchi Lecco Brianza (GAL) e del Bacino Imbrifero Montano (Bim), è giunto alla 28^ edizione, che quest’anno si terrà infatti domenica 13 ottobre.

La fiera si svolgerà a Carenno, in località Puntisei (campo sportivo), dalle 9 alle 17.30. La mostra ospiterà la tradizionale valutazione dei cavalli di razza Haflinger con la relativa marcatura dei puledri Avelignesi, vero e proprio fulcro della giornata.

Nella mostra troveranno spazio capi bovini, pecore di razza brianzola e capre da latte in rappresentanza della zootecnia ancora presente in Valle, oltre ad una serie di prodotti agricoli e non solo: miele, frutta, marmellate, farine, erbe, castagne, salumi e formaggi.

Gli obbiettivi della Mostra Agricola

Avvicinare tra loro imprenditori e operatori agricoli (allevatori, frutticoltori, apicoltori…)

Promuovere consumi differenti e più consapevoli

Propagandare produzioni agricole e zootecniche, anche di nicchia, che possano diventare un’alternativa alle coltivazioni intensive.

“Questi concetti sono ben rappresentati dal lavoro di due Associazioni del territorio, quella degli ‘Agricoltori Valle San Martino’ che esporranno i risultati e le prospettive del progetto di recupero dell’antico Mais di Carenno, e quello della ‘Associazione di castanicoltori del Lario Orientale’ che ha come scopo il recupero e la valorizzazione delle selve castanili per la produzione di marroni e castagne locali – hanno detto gli organizzatori -. Come lo scorso anno vi sarà una diversa disposizione degli espositori, che saranno distinti per area di prodotto, con le aziende agricole riunite nel piazzale principale e gli stand coperti destinati per il ricovero all’asciutto del bestiame in caso di brutto tempo”.

Durante la manifestazione sarà possibile assaggiare e degustare prodotti a base di castagne e farina di mais Scagliolo. “Le Guardie Ecologiche Volontarie, che già svolgono una meritevole attività di informazione e sensibilizzazione ambientale – concludono gli organizzatori – allestiranno una rappresentazione del bosco e mostreranno ai visitatori le modalità di corretta gestione di questa risorsa fondamentale per la cura del territorio”.