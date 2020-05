Carenno. Per la prima volta dopo 80 giorni non c’è nessuna persona positiva in paese

Sono stati 9 i contagiati a Carenno, due i deceduti

Il sindaco Luca Pigazzini: “Continuiamo a seguire le norme”

CARENNO – “Per la prima volta dopo quasi ottanta giorni risulta che a Carenno non vi sono persone attualmente positive o in quarantena”. Lo ha fatto sapere il sindaco Luca Pigazzini ieri, nell’aggiornamento quotidiano dei dati relativi ai contagiati in paese.

“Complessivamente, dai dati ufficiali, risultano essere stati contagiati in 9, di questi 7 hanno vinto la battaglia contro il virus e sono guariti, mentre 2 purtroppo ci hanno lasciato – ha detto il sindaco -. A questi ultimi e ai loro cari va la nostra sentita vicinanza nel dolore. Non dobbiamo considerare tuttavia superata l’emergenza sanitaria ma continuare a seguire le prescrizioni disposte dalle norme”.