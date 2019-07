Carenno. Volontari al lavoro per rendere più bello il parco giochi

Volontari al lavoro per il parco giochi di Carenno

Sabato 20 luglio una merenda di ringraziamento

CARENNO – Il parco giochi di Carenno è più bello!

Alcuni volontari hanno deciso di scendere in campo e mettere a disposizione il proprio tempo libero per migliorare il parco giochi del paese.

L’amministrazione, invece, ha provveduto alla posa di una nuova altalena e della pavimentazione anti trauma sotto lo scivolo.

“Un ottimo intervento di cittadinanza attiva che ha coinvolto una decina di volontari fra i quali consiglieri sia di maggioranza che di minoranza – ha detto il sindaco Luca Pigazzini -. Ora il parco giochi è pronto per carennesi e turisti in cerca di frescura in queste giornate afose”.

Per sottolineare questo importante intervento, sabato 20 luglio alle ore 16.30, ci sarà una merenda al parco giochi: “Sono invitati i bambini, le famiglie, i volontari e tutta la popolazione per un momento di festa e di ringraziamento”.