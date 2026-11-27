È dell’Età del Rame il reperto emerso dagli scavi e sarà esposto al Museo Archeologico di Palazzo Belgiojoso

Rinvenuta ai piedi della Rocca, la statua risale a più di quattromila anni fa. Presto visitabile al Museo archeologico cittadino

CHIUSO – È stata rinvenuta a Chiuso, ai piedi della Rocca, al confine con Vercurago, la prima statua stele mai rinvenuta nel Lecchese. Il reperto, recentemente restaurato, è attualmente oggetto degli approfondimenti scientifici da parte di Paolo Rondini, professore all’Università di Pavia. Una volta che gli studi saranno terminati arriverà a Lecco dove sarà esposto al Museo archeologico cittadino.

Il ritrovamento di svariate statue stele è stato documentato in diverse aree dell’Italia settentrionale. Si tratta di monumenti diffusi nel mondo del megalitismo europeo.

La settimana scorsa si è tenuto l’incontro al municipio di Lecco per discutere delle recenti scoperte. All’appuntamento presenti anche il sindaco Filippo Boscagli e l’assessore alla Cultura Cinzia Bettega insieme ai conservatori museali del Comune di Lecco, Nicolò Donati e Paola Bernardi. È stata Alice Maria Sbriglio ad esporre i risultati delle ricerche. Sbriglio è Funzionario Archeologico della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Sondrio e Varese. Da svariato tempo è impegnata nello studio del patrimonio archeologico locale. Insieme a lei i Tenici archeologici della società Sap che collaborano alle attività di scavo.

“Il ritrovamento della prima statua stele del Lecchese rappresenta una scoperta di straordinario valore storico, archeologico e identitario per la nostra città e per l’intero territorio. Si tratta di un reperto unico destinato ad arricchire ulteriormente il patrimonio del Museo Archeologico di Palazzo Belgiojoso, già punto di riferimento per la conoscenza delle radici più antiche della nostra comunità. Siamo particolarmente soddisfatti che, una volta completati gli studi in corso, la stele possa essere esposta a Lecco, auguriamo già nel corso del 2027, diventando patrimonio condiviso di cittadini, studiosi e visitatori”, dichiarano il sindaco di Lecco Filippo Boscagli e l’assessore alla Cultura Cinzia Bettega.

“Desideriamo inoltre esprimere il nostro ringraziamento alla Soprintendenza, alla funzionaria archeologa Alice Maria Sbriglio, ai tecnici impegnati nelle attività di scavo e a tutti i professionisti coinvolti nel percorso di ricerca, recupero, restauro e valorizzazione del reperto. Colpisce in particolare come le diverse operazioni siano state condotte in tempi particolarmente rapidi rispetto a quelli normalmente richiesti da interventi di questa complessità. Questo dimostra come la collaborazione tra istituzioni, enti di tutela e territorio possa produrre risultati concreti e di assoluta eccellenza”.

Il sito archeologico di Chiuso è noto dal 1988, quando furono rinvenuti i resti di un abitato del periodo tra il Bronzo finale e la media Età del Ferro, tra l’XI e il V secolo a.C.

Il sito si trova su un terreno detenuto dai padri somaschi. Parte dei reperti rinvenuti nel sito sono esposti dal 2001 al Museo Archeologico del Palazzo Belgiojoso. Il sito è inoltre stato oggetto di alcune pubblicazioni scientifiche. Già per le prossime settimane sono previste visite guidate al sito.

Alice Maria Sbriglio evidenzia: “Le indagini archeologiche stanno restituendo un quadro di straordinario interesse per la conoscenza della storia più antica non solo del territorio lecchese, ma di tutta la regione. Il sito rappresenta una testimonianza di particolare rilievo per la continuità e la complessità della sua frequentazione, oltre che per l’importanza dei materiali rinvenuti, tra cui, in particolare, l’eccezionale statua-stele. L’accoglienza che ci è stata riservata tanto dalle Istituzioni quanto dalla popolazione sono importanti segnali dell’impatto positivo di questo lavoro sull’intera comunità. Si sono aperte nuove prospettive di ricerca e gli sviluppi futuri del progetto porteranno sicuramente interessanti novità”.

Nel 2024 un progetto di scavo in estensione del sito avviato dalla soprintendenza ha arricchito le nostre conoscenze rispetto a testimonianze risalenti all’Età del Rame (3500-2200 a.C). A conclusione della prima campagna è stato rinvenuto quello che viene ritenuto essere il reperto più importante dell’intero sito: la statua stele, una scoperta estremamente rilevante per la storia antica del territorio, utilizzata come chiusura di una buca più recente di due millenni.

La Soprintendente archeologica belle arti e paesaggio, Beatrice Maria Bentivoglio-Ravasio conclude: “Dal 2024 la Soprintendenza promuove, dirige e finanzia le indagini archeologiche a Chiuso. La collaborazione con il Comune di Lecco ci permette di far conoscere al pubblico il sito e il lavoro di ricerca da cui nasce la scoperta. Le visite guidate a Chiuso e la futura esposizione della statua-stele al Museo archeologico di Palazzo Belgiojoso offriranno due occasioni per conoscere il reperto e il contesto in cui è stato rinvenuto”.