Chiusure notturne sulle SP180 Calolzio-Carenno e SP181 di Erve per lavori stradali

Le chiusure saranno in vigore dalle ore 21 di giovedì 11 settembre fino alle ore 6 di venerdì 12 settembre
ERVE/CALOLZIOCORTE – Chiusura totale al transito nelle ore notturne sulle corsie di marcia della strada provinciale 181 di Erve, dal km 31+850 circa al km 32+120 circa (area ecologica), nel comune di Erve, per lavori di asfaltatura dei piani viabili.
La chiusura sarà in vigore dalle ore 21 di giovedì 11 settembre fino alle ore 6 di venerdì 12 settembre, salvo eventuale riapertura anticipata in caso di completamento anticipato dei lavori.
Inoltre, a Calolziocorte – Carenno, sarà istituita una chiusura totale al transito notturno dal km 29+800 circa (bivio per Erve) al km 30+070 circa (intersezione con via Laurenziana), nel comune di Calolziocorte, sempre per lavori di asfaltatura dei piani viabili.
Anche in questo tratto, la chiusura sarà attiva dalle ore 21 di giovedì 11 settembre alle ore 6 di venerdì 12 settembre, con possibilità di riapertura anticipata in caso di fine lavori prima del previsto.