Cimiteri di Calolzio: “Dopo il maltempo foglie e fiori sui vialetti, fate attenzione”

L’appello dell’assessore Tina Balossi ai cittadini

“Alcuni passaggi sono particolarmente scivolosi”

CALOLZIOCORTE – Il maltempo di questi ultimi giorni ha sparso foglie e fiori sui camminamenti dei cimiteri di Calolziocorte rendendo alcuni passaggi particolarmente scivolosi. L’assessore ai servizi sociali Tina Balossi ha invitato tutti a prestare molto attenzione.

“A causa di queste situazioni di maltempo molto violento, peraltro sempre più frequenti negli ultimi anni, fiori e foglie vengono portati via dal vento e proprio le foglie possono rendere alcuni passaggi particolarmente scivolosi – ha detto -. Invitiamo tutte le persone a prestare attenzione, soprattutto quelle più anziane. E proprio in queste particolari circostanze invitiamo le persone più anziane a recarsi al cimitero solo per necessità”.

L’assessore Balossi, inoltre, invita tutti a verificare la stabilità dei proprio monumenti per non creare danni alle tombe circostanti: “Inoltre, nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria, invitiamo tutti a tenere regolarmente potati gli alberelli all’altezza massima di 1,50 metri. Stiamo facendo informazione proprio su questo aspetto e in seguito procederemo ai controlli”.

“Infine, essendo i cimiteri luoghi sacri, chiediamo a tutti di badare particolarmente alla cura e alla pulizia – ha concluso Balossi -. Purtroppo ho notato abbandono di mascherine, guanti e fiori e ricordiamoci di riportare sempre gli innaffiatoi al loro posto. Ringrazio tutti i cittadini per la collaborazione nel rispetto delle regole”.