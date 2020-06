“Cittadini insieme”, al via il progetto estivo della scuola di Calolzio

E’ cominciato oggi il campus della scuola primaria Caterina Cittadini

Nonostante regole e restrizioni, la cosa più bella è essere ritornati a scuola

CALOLZIOCORTE – Finalmente si parte! Dopo quattro mesi di lockdown e tanta burocrazia oggi è iniziato il percorso educativo “Cittadini insieme” organizzato dalla scuola paritaria “Caterina Cittadini” di Calolziocorte.

La voglia di ritrovarsi e stare insieme è tanta. Arrivati scaglionati per fasce d’età, accompagnati da genitori e documenti firmati, i bambini si sono prestati alla misurazione della temperatura e poi al lavaggio accurato delle mani, sotto la sorveglianza delle insegnanti.

A terra tanti disegni colorati per indicare le distanze, in faccia la mascherina che permette di poter giocare e, a piccoli gruppi, inizia finalmente la prima giornata di “Cittadini insieme”. Qualche minuto per spiegare tutte le regole e per provare i percorsi dal cortile al bagno e alle aule, che saranno utilizzate solo in caso di necessità. Poi iniziano le varie attività: il mimo, i saluti in tutte le lingue del mondo, i salti e le corse…

Un primo giorno è interamente dedicato alla interiorizzazione delle regole del campo. Ogni gioco viene svolto proprio in quest’ottica: si mimano le azioni da fare e quelle da non fare e si capisce la logica con cui ci si deve muovere negli ampi spazi della scuola in sicurezza.

L’attività principale della prima giornata è la personalizzazione della maglietta del campo: tutti i colori sono annessi, serve solo un po’ di fantasia. Dopo ogni attività i bimbi vanno a lavarsi le mani e le maestre vigilano che tutto avvenga senza contatti tra i diversi gruppi e i singoli bambini.

“Tra tante regole e restrizioni, però, la cosa più bella è essere ritornati a scuola, nella nostra scuola, con i nostri compagni e con le maestre: insieme ci divertiremo per tutto il mese di giugno e di luglio. La scuola infatti resterà aperta fino al 31 luglio per far incontrare e divertire tutti i bambini che si sono iscritti”.