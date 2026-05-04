Claudio Locatelli è il nuovo segretario generale del Comune di Calolziocorte

Venerdì 1° maggio ha preso servizio: “Buon lavoro al nuovo Segretario”

Ha sostituito Giuseppe Parente: “Grazie per l’impegno profuso in tanti anni di servizio”

CALOLZIOCORTE – Venerdì 1° maggio ha preso servizio presso il comune di Calolziocorte il nuovo Segretario Generale, Claudio Locatelli.

“L’Amministrazione gli dà il benvenuto e lo ringrazia per aver messo a disposizione della nostra città la sua professionalità ed esperienza ultradecennale – ha detto il sindaco Marco Ghezzi -. Insieme avremo il compito di affrontare molti problemi ancora aperti. L’obbiettivo è offrire servizi migliori ai cittadini. Ringraziando il dott. Giuseppe Parente per l’impegno profuso in tanti anni di servizio, facciamo gli auguri di buon lavoro al nuovo Segretario”.