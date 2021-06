Marco Bonaiti porta la questione in consiglio comunale

CALOLZIOCORTE – La petizione on-line lanciata nei giorni scorsi da Marco Bonaiti, consigliere di maggioranza a Calolziocorte, raccoglie la proposta del capogruppo di minoranza di Vercurago Ideale Carlo Malugani che, in seguito alla chiusura del sottopasso ferroviario di via Venezia per alcuni lavori di Rfi, aveva proposto di sperimentare l’eliminazione del semaforo di Vercurago per vedere se diminuiscono le lunghe code e si limitano i disagi dei pendolari sulla Lecco-Bergamo.

Marco Bonaiti, nel consiglio comunale di lunedì sera, ha chiesto a tutti i consiglieri di poter dar mandato al sindaco Marco Ghezzi per muoversi col sindaco di Vercurago e con gli enti preposti e verificare la possibilità di eliminare in via sperimentale il semaforo: “Quello è il nodo dell’ingorgo che quotidianamente si forma tra Calolzio e Lecco – ha detto -. C’è un problema che da trent’anni non viene affrontato e sarebbe ora di affrontarlo. Una sperimentazione potrebbe essere il primo passo”.

Il consigliere di minoranza Paolo Cola (Cittadini Uniti per Calolzio) si è detto favorevole a un’eventuale sperimentazione: “Non facciamola in estate quando le scuole son chiuse e i pendolari in vacanza altrimenti non ci darebbe nessuna indicazione – ha detto -. Dobbiamo però renderci conto che l’unica vera soluzione è la realizzazione della nuova Lecco-Bergamo, tutti gli altri interventi sono solo palliativi. Vorrei ricordare che anche noi a Calolzio abbiamo il problema della rotonda di via Mazzini che per dimensioni e quantità di traffico non è adeguata”.

“Ben venga il mandato al sindaco – ha ribadito la consigliera Sonia Mazzoleni (Cittadini Uniti per Calolzio) – ma la vera soluzione rimane solamente la realizzazione della nuova Lecco-Bergamo ed è lì che il sindaco deve spingere nelle sedi opportune perché si ricominci a lavorare all’opera e venga terminata”.

Cambia Calolzio ha ricordato l’importanza del trasporto pubblico: “Non riteniamo opportuno dare questo mandato al sindaco – ha detto il consigliere Daniele Vanoli -. Piuttosto bisogna migliorare il trasporto pubblico, è questa la vera strada da seguire”.