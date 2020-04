Compleanno ai tempi del coronavirus. A Vercurago la festa sui balconi per Marianna

Festa di compleanno ai tempi del coronavirus

A Vercurago la sorpresa dei condomini per Marianna

VERCURAGO – Un’altra festa di compleanno fra i residenti del condominio di Vercurago: ciascuno dalla propria finestra o balcone, rispettando la normativa per contenere il contagio da coronavirus, ma senza rinunciare al brindisi per il 30esimo compleanno di Marianna.

Dopo i palloncini appesi per i 50 anni di Stefania il 24 aprile, i residenti hanno voluto organizzare un’altra festa per la vicina di casa che vive nel palazzo da un anno.

Prima una chiacchierata in videochiamata, poi gli auguri dai balconi. “Auguri Marianna per un nuovo decennio tutto da scoprire, i tuoi vicini, non più lontani” scrivono i condomini.