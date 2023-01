Comune di Calolzio, avviata una consultazione pubblica per il PIAO

Entro il 31 gennaio, accolte proposte e osservazioni

Richiesti pareri in particolare per la programmazione di strumenti e fasi per giungere alla piena trasparenza amministrativa

CALOLZIO – Avviata una consultazione pubblica, da parte dell’Amministrazione comunale di Calolzio, per acquisire proposte e osservazioni sul PIAO – piano integrato di attività e organizzazione per gli anni 2023-2025, in particolar per la sezione inerente la programmazione degli ‘strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione’.

Il testo del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.calolziocorte.lc.it, nella Sezione ‘Amministrazione Trasparente’ – sottosezione ‘Altri Contenuti’. Tale documento è il principale che regola il funzionamento del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza del municipio.

Tutte le proposte e le osservazioni potranno essere inviate entro il 31 Gennaio 2023 via pec: calolziocorte@legalmail.it oppure via email all’indirizzo segreteria@comune.calolziocorte.lc.it utilizzando il modulo pubblicato sul sito web istituzionale – avvisi del comune.

In sede di predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, il Comune di Calolziocorte terrà conto delle proposte e delle osservazioni pervenute entro il termine sopra indicato.