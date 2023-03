Con la Settimana dei Valori esplode la solidarietà, successo per la raccolta viveri

In campo un centinaio di studenti delle scuole medie della Val San Martino

“Un’esperienza che sicuramente lascerà un segno positivo nel bagaglio esperienziale delle nostre giovani generazioni”

CALOLZIOCORTE – Il volontariato dei ragazzi si è scatenato sabato 4 marzo a Calolziocorte. Chi ha fatto un giro per i supermercati della città si è reso conto di una mobilitazione di volontariato straordinaria. Alla fine dell’impegnativa giornata i docenti erano veramente contentissimi per la meravigliosa esperienza di solidarietà che hanno vissuto un centinaio di studenti.

“Un’esplosione di carità che ha contagiato veramente tante persone, entusiaste nel vedere tanti ragazzi impegnati a fare del bene, a realizzare una grande azione di solidarietà. Il risultato si è misurato in 7 furgoni carichi di solidarietà – ha spiegato il professor Massimo Tavola -. 7 viaggi con i furgoni guidati da volontari degli oratori: Massimo Brivio, Alberto Nava, Andrea Campanotto. Oltre duecento scatoloni di varie dimensioni con pasta, riso, sughi, scatolame, zucchero, olio e altro ancora”.

Tutto ciò si è potuto realizzare nell’ambito della Settimana dei Valori grazie alla disponibilità di un centinaio di ragazzi delle scuole medie di Torre de Busi, Carenno, Erve, Vercurago e Calolzio. Distribuiti su 12 turni per i tre supermercati dalle 9.30 alle 18.30, affiancati dalla presenza rassicurante e operativa dei volontari della Protezione Civile presenti per tutto il tempo in tutti i punti della raccolta viveri insieme a volontari della Caritas come il prof. Michele Franceschini, dell’Avis con Silvia Butti e dei Volontari del Soccorso con la mitica Rosalba Tavola.

Grazie alla collaborazione e disponibilità logistica della Caritas interparrocchiale, destinataria dei viveri raccolti, nella persona delle referente responsabile Marta Scola e i suoi volontari per scarico e deposito. “Un grazie ai genitori che hanno lasciato partecipare i loro figli a questa importante esperienza di volontariato e in particolare a quelli che hanno anche assistito e collaborato da dietro le quinte. Un grazie speciale a 14 docenti che si sono resi disponibili ad assistere, coordinate e guidare i ragazzi, ma soprattutto a condividere insieme questa esperienza. Un riconoscimento speciale alla giovanissima prof.ssa Silvia Cazzaniga, entusiasta collaboratrice fondamentale per questo evento. Un grazie anche alla Dirigente Sabrina Scola e alla vicepreside Annabruna Frigerio per l’approvazione e la promozione istituzionale. Anche un grazie alle dirigenze dei tre supermercati coinvolti che hanno favorito e collaborato per l’ordinata ed efficace realizzazione dell’evento”.

“E’ stata una grande fatica ma l’ondata di solidarietà che ne è derivata per realizzare e far sperimentare un’opera di carità a cento studenti con docenti, volontari e genitori, oltre ad essere stata fortemente commovente, fino quasi alle lacrime di gioia, sicuramente lascerà un segno positivo nel bagaglio esperienziale delle nostre giovani generazioni in cui dovranno sorgere i futuri volontari, motore e cemento della nostre comunità”.