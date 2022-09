Ben 90 studenti della scuola primaria hanno realizzato un disegno per il concorso

Tutte le opere verranno esposte presso la biblioteca Cittadini dal 24 settembre al 3 ottobre

CALOLZIOCORTE – L’Amministrazione comunale ha promosso una iniziativa in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Calolziocorte e la scuola paritaria Caterina Cittadini finalizzato alla realizzazione di un disegno da utilizzare come base per i biglietti di augurio e benvenuto che l’Amministrazione invia a tutti i nuovi nati.

Hanno aderito all’iniziativa circa 90 alunni delle scuole primarie del Pascolo, di Sala, di Foppenico e della Scuola paritaria Cittadini che hanno prodotto dei disegni relativi al tema proposto. I lavori degli alunni sono stati valutari da una commissione che ha individuato i due disegni da utilizzare per i biglietti di augurio e benvenuto.

Valutata la qualità e l’originalità degli elaborati prodotti dalle diverse classi, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno valorizzare tutti i lavori effettuati dai diversi alunni promuovendo una esposizione delle opere realizzate presso la biblioteca Cittadini dal 24 settembre 2022 al 3 ottobre negli orari di apertura della stessa (tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 13.00, lunedì martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 18). L’inaugurazione della mostra avverrà il giorno 24 settembre alle ore 11 alla presenza dei membri della commissione di valutazione che provvederanno a premiare tutte le classi che hanno aderito all’iniziativa.