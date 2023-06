Consegnate le Costituzioni ai neo diciottenni, grande cerimonia all’Istituto Rota

Al palazzetto del Lavello di Calolziocorte l’importante momento con i ragazzi protagonisti

“Ho grande fiducia in questi ragazzi e ragazze perché possono essere il motore di un miglioramento della nostra società”

CALOLZIOCORTE – Un cerimonia molto sentita quella a cui hanno partecipato, sabato mattina, gli studenti neo-maggiorenni dell’Istituto Lorenzo Rota di Calolziocorte. Alla presenza dei sindaci e amministratori di ben 18 paese del territorio (Merate, Brivio, Calolziocorte, Galbiate, Pescate, Garlate, Torre de’ Busi, Cisano, Erve, Carenno, Monte Marenzo, Vercurago, Olginate, Valgreghentino, Airuno, Olgiate Molgora, Calco e Lecco) sono state consegnate le Costituzioni ai ragazzi che hanno appena compiuto 18 anni.

Sulle note dell’Inno di Mameli, suonato dalla banda Donizetti di Calolzio, è stato salutato l’ingresso del Tricolore. Il vice preside Daniele Oliverio ha ringraziato tutti gli intervenuti, autorità civili e militari; particolare emozione per la presenza di due reduci Aldo Delle Vedove e Gerolamo Zambelli che hanno consegnato una copia della Costituzione alla dirigente dell’Istituto Rota Carmela Teodora Carlino: “Un gesto simbolico ma carico di significato perché ci impegniamo a consegnarvi un bagaglio di valori – ha detto ai ragazzi – Ho grande fiducia in questi ragazzi e in queste ragazze perché possono essere il motore di un miglioramento della nostra società”.

Anche la presidente del Consiglio d’istituto Annabella Brumana ha salutato i neo diciottenni: “Da oggi siete a pieno titolo cittadini con tutti i diritti e i doveri che questo Paese vi riconosce. Qui ci sono i vostri sindaci che sono l’esempio di come ci si impegna per la propria comunità, prendete esempio da loro e agite”.

Il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi ha ricordato a tutti i ragazzi l’importanza di questa cerimonia sottolineando come, accanto ai molti diritti, ci sono anche i doveri che, insieme, consentono di vivere in maniera democratica. Il Ten. Col. Carmelo Albanese, comandante della Compagnia Carabinieri di Lecco (accompagnato dal maresciallo Giuseppe Cito comandante della stazione di Calolzio) ha ricordato la solennità del momento: “Fate in modo che questo momento sia importante per tutti voi”.

Durante la cerimonia il professor Andrea Valsecchi ha presentato un lavoro effettuato con gli studenti di 5^, quindi sono stati letti alcuni brani della Costituzione, mentre un intervento appassionato del vice preside Daniele Oliverio ha ricordato Piero Calamadrei. Uno studente, poi, ha eseguito l’Inno d’Italia con la chitarra elettrica, mentre l’assessore calolziese Tina Balossi ha ricordato i giovani talenti calolziesi come modello di impegno. Quindi, ad uno ad uno, sono stati chiamati tutti i ragazzi a cui è stata consegnata una copia della costituzione.

