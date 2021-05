Contro il cancro la Polisportiva Monte Marenzo risponde presente!

Domenica l’associazione sarà in piazza con le azalee della ricerca

Per la Festa della Mamma, la Polisportiva donerà un’azalea alle due sorelle di Bulciago protagoniste di una bella storia di solidarietà

MONTE MARENZO – Contro il cancro la Polisportiva Monte Marenzo c’è. Domenica 9 Maggio tornano le Azalee della Ricerca e la Polisportiva anche quest’anno, come ormai fa da ben 36 anni, scenderà in piazza con i suoi volontari per aiutare la ricerca per raccogliere fondi a sostegno dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc). Chiunque volesse contribuire troverà i volontari il prossimo 9 maggio in via Sant’Alessandro (di fronte al cimitero) a partire dalle ore 8.30 e fino ad esaurimento delle azalee.

Però c’è di più perché il responsabile dell’area sociale della Polisportiva Angelo Fontana ha pensato a un gesto simbolico per aiutare a diffondere le “belle storie di solidarietà”.

“I mezzi di informazione locali hanno riportato la notizia delle due sorelle di Bulciago protagoniste di una grande prova d’amore – racconta -. Laura, la maggiore, sposata e mamma di due figli, ha donato un rene alla sorella minore, Daniela (pure lei madre di un figlio) in dialisi per una grave malattia che le ha definitivamente compromesso la funzionalità renale. Dopo un lungo e complesso periodo di esami clinici e di approfondimenti psicologici, le due sorelle hanno mantenuto fermo il loro proposito di procedere a questo dono immenso, a questa suprema prova per consentire a Daniela di rinascere a nuova vita, grazie all’amore di Laura che ha rinunciato ad una parte di sé assai importante”.

L’area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo, da sempre attenta ad ogni esperienza di solidarietà umana e sociale, in occasione della Festa della Mamma, il prossimo 9 maggio, si recherà a Bulciago per donare una azalea Airc alle due sorelle.