Cosa fare dopo le medie? Giornata di orientamento alla scuola Manzoni

L’istituto di Calolzio organizza una mattinata di incontri

“Cerchiamo di accompagnare i ragazzi alla scoperta dei propri talenti”

CALOLZIOCORTE – Un aiuto per tutti i ragazzi della Valle San Martino. Incontrare professori e alunni della varie scuole superiori della provincia, licei, istituti tecnici e professionali. Saranno allestiti stand appositi nelle varie classi per tutti coloro che sono interessati a conoscerli meglio.

La scuola media Manzoni di Calolzio si sta preparando alla giornata di domani, sabato 14 dicembre, intitolata “Destinazione futuro” e in programma dalle 9 alle 12 presso la sede di via Nullo 6 a Calolziocorte. Rassegna di orientamento per alunni e genitori delle classi terze, in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado.

“La nostra scuola sempre all’avanguardia nel promuovere occasioni ed opportunità di orientamento e molto attenta ai ragazzi in questo delicato momento della scoperta dei propri talenti e attitudini, ma anche il momento di coltivare aspirazioni, sogni ed ambizioni e scegliere come iniziare a realizzarle – ha detto il professor Massimo Tavola -. L’iniziativa è a completamento di un percorso che da mesi sta fornendo occasioni e aiuti orientativi agli studenti. Un grazie alla professoressa Emilia Coppini che ha organizzato questo evento e i precedenti e alla Dirigente Rita Concetta Cardamone che li ha sostenuti con entusiasmo e passione”.