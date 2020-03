Da domani controlli anche sulla strada per Erve

La decisione del sindaco Giancarlo Valsecchi

“Strada chiusa per chi pensa di andare a fare una scampagnata”

ERVE – “Da domani (14 marzo) inizieremo a controllare gli ingressi di chi pensa di venire a Erve a fare una scampagnata”. Lo ha annunciato il sindaco Giancarlo Valsecchi che ha provveduto a mettere anche una transenna subito dopo il bivio di Rossino che, di fatto, rappresenta l’unica via percorribile in auto per raggiungere il piccolo paese della Valle San Martino ai piedi del Resegone. Il divieto vale per tutti ciclisti, podisti, pescatori: “E’ necessario stare a casa. Speriamo la la si capisca una volta per tutte”.