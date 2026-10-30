Da Monte Marenzo a Morterone per Telethon, torna la tradizionale camminata

Domenica 22 novembre si rinnova il progetto a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare

Ad accogliere dli Ambasciatori di Telethon ci sarà Antonella Invernizzi, che ha sempre sostenuto l’iniziativa con disponibilità e generosità

LECCO – Ormai da 21 anni la Polisportiva Monte Marenzo organizza una speciale camminata di solidarietà a favore di Telethon e quest’anno il tradizionale appuntamento è in programma domenica 22 novembre. Quest’anno la manifestazione avrà un significato ancora più profondo: la camminata sarà intitolata alla memoria di Fabrizio Fontana, una persona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della sua famiglia e di tante persone che gli hanno voluto bene.

Domenica 22 novembre, alle ore 6, gli Ambasciatori di Telethon partiranno dal sagrato della Chiesa di San Paolo a Monte Marenzo per raggiungere Morterone, il più piccolo Comune d’Italia. Altri partecipanti si uniranno al gruppo a Morterone per una breve camminata.

L’iniziativa è aperta a tutti, ma i posti sono limitati a un massimo di 50 partecipanti.

Ad accogliere gli Ambasciatori di Telethon ci sarà Antonella Invernizzi che ha sempre sostenuto questa iniziativa con grande disponibilità e generosità. In passato, prima come sindaca e oggi in collaborazione con la Parrocchia del piccolo Comune, Antonella ha mantenuto viva la tradizione della cena benefica del sabato sera, organizzata presso la Trattoria dei Cacciatori di Morterone in attesa dell’arrivo dei camminatori la domenica mattina.

Il percorso, lungo circa 20 chilometri, richiederà all’incirca sei ore di cammino. La partenza è prevista da Monte Marenzo, con passaggio da San Gottardo, via Brione, Sopracornola, Carenno, Chiesa dei Morti, Pertusino, Dorsale Orobica Lecchese verso la Passata, Passo della Porta, Rifugio Resegone e Forbesette, fino all’arrivo a Morterone. L’arrivo alla Trattoria dei Cacciatori è previsto per le ore 12.30, dove i partecipanti potranno ritrovarsi per il pranzo.

Insieme per Telethon e per l’ambiente

Quest’anno, insieme agli Ambasciatori di Telethon, saranno presenti anche i volontari di Plastic Free di Lecco e dintorni che effettueranno questa raccolta rifiuti con l’intento di sensibilizzare sul grave problema dell’inquinamento da plastica collegato all’uso eccessivo degli usa e getta plastici e all’abbandono dei rifiuti sul territorio. Un gesto concreto per unire la solidarietà alla ricerca e il rispetto per l’ambiente, dimostrando che anche una camminata può trasmettere valori importanti.

Per informazioni sulla camminata e per partecipare è possibile contattare:

• Mauro Tagliaferri, coordinatore dell’evento – 349 7070235

• Angelo Fontana – 334 3623624